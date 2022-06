Mario Vaquerizo desmiente su separación de Alaska: “Nuestra relación va fenomenal”

Aunque muchos no daban crédito a los rumores de separación de uno de los matrimonios más estables del panorama social, han sido sus propios protagonistas los que han asegurado que no saben de dónde ha podido salir la información y que su matrimonio está “fenomenal”. Son muchos los que no daban un duro por su amor, pero extravagente duo lleva junto más de dos décadas.