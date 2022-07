Ponemos cara al polémico sobrino de Ricky Martin

Según ha informado el programa Chismes no like, el sobrino que ha demandado al artista responde al nombre de Dennis Yadiel Sánchez Martin, tiene 21 años y es hijo de su hermana Vanesa por parte de padre. Respetando la supuesta veracidad de las acusaciones y la intimidad del demandante y supuesta víctima, los medios latinos no han especificado cuál sería la patología psicológica que padece, pero sí han hablado de un problema que lleva años sufriendo y que le llevaría a imaginarse cosas.