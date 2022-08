Gloria Camila da la cara por Juls Janeiro tras su brutal enfado con la prensa: "Me recuerda a la persecución a mi padre"

La hija de Rocío Jurado se ha mostrado muy empática y se ha visto muy reflejada en la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario: “Yo la entiendo. Si ella no ha hablado y no ha hablado de su vida privada… Por ser un personaje público, no tienen por qué preguntarle por cosas de las que ella no ha hablado”, explicaba.