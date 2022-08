Juls Janeiro estalla contra la prensa: "Yo no he vendido nada, ya os podéis ir"

Sin embargo, a quien no parece gustarle en absoluto eso de compartir los aspectos de su vida privada con la prensa del corazón es a Juls Janeiro, la hija mayor del matrimonio. Juls era preguntada este fin de semana por los reporteros acerca de la exclusiva de su padre y su respuesta sorprendía a todos: “Yo no he vendido nada, eso se lo preguntáis a ellos que son quienes lo han hecho”.