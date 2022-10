La decisión de no encender la calefacción central del edificio hace estallar la guerra en una comunidad de propietarios de Logroño

Tras obtener la mayoría en una votación de los propietarios de la comunidad, los vecinos del número 82 de la calle San Jaime de Logroño , han tomado la decisión de no encender la calefacción en los próximos meses. Una decisión muy conflictiva que no todos afrontan de la misma manera.

La decisión de no encender la calefacción se ha tomado por mayoría durante una reunión de vecinos, pero no todos están de acuerdo. En directo, también hemos conocido el caso de una vecina indignada porque ella le tiene el piso alquilado a su madre y siente que ella no tiene la culpa de sus deudas y paga un alquiler por un piso por calefacción. La vecina se ha alterado bastante porque asegura tener una bebé de 13 meses que no tiene que pasar frío y que el recibo de la luz también se les va a disparar.