Dulceida nos cuenta cómo superó su mala racha: "Fue cuando empecé a abrazar la tristeza"

Dulceida nos visita en ‘Ya es mediodía Fresh’ y nos habla de cómo superó su bache emocional. Justo ese es el momento en el que arranca el documental que protagoniza y la influencer nos cuenta: “Pensé, si no paro, me hundo más".

Sin duda es la pionera en el mundo influencer y ahora protagoniza su propio documental, un espacio que arranca en un momento muy delicado, quizá el más complejo de su carrera porque necesitó parar. Llevaba 13 años creando contenidos y tuvo que alejarse: “Nunca me había pasado, nunca lo he sentido, pero el verano pasado fue llegó un momento en que dije si no paro, me hundo más y necesité resetear que llevaba años sin parar ni un día”.