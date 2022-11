Alba Carrillo, feliz de no tener que pasar por el quirófano: “No hay que operar, gracias a mi juventud”

Faltaban pocos minutos para que Alba Carrillo entrara en el plató de ‘Fiesta’ cuando el cable de un secador se cruzó en su camino y acababa con sus planes más inmediatos "Sí, fue con un cable de un secador. Lo tenía enredado en el pie y al ir a levantarme para pasar a maquillarme... fue un trastazo importante . Me mareé un pelín del dolor, pero yo pensaba que había sido del golpe, porque tampoco me he roto nada nunca... y cuando llegué aquí me dijeron que había rotura".

La colaboradora se rompía el radio y tenía que ser desplazada al hospital para comprobar la gravedad de la ruptura y realizarle las pruebas pertinentes. Tras una noche de bastante dolor “lo que he pasado regulín” , Alba regresaba al hospital donde le confirmaban que no iba a ser necesario que pasara por el quirófano.

Tras conocer la buena noticia de que no tendrá que ser operada, Alba Carrillo ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ y nos ha dado las buenas noticias y nos ha contado cómo sucedieron los hechos “estoy con el brazo en cabestrillo, con mis medicinas, pero por suerte, no me tengo que operar… Tengo que hacer rehabilitación y unos ejercicios, pero no quieren que pierda movilidad y no me van a escayolar ni nada”.