Tamara Falcó no responde a las preguntas directas sobre Íñigo Onieva: “Le he perdonado como cristiana, es una etapa cerrada de mi vida”

Tras la presentación de sus diseños, Tamara se ha mostrado tranquila, serena y segura. Es una mujer muy devota de la virgen y asegura que su paso por Lourdes ha sido sanador “Dadas las circunstancias creo que he salido muy bien parada” . Eso sí, cuando le han preguntado si iba a echar de menos a su novio en su inminente cumpleaños se ha quedado perpleja “De verdad, de verdad…”.

Tamara no quería hablar directamente del hombre que le ha roto el corazón, pero ha asegurado que no ha creado desconfianza hacía los hombres “No estoy en esa etapa” y ha dejado claro que le ha perdonado “Le he perdonado como cristiana, es una etapa cerrada de mi vida”.