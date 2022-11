Alexia Rivas confirma su ruptura con el ex de Lara Álvarez: "Había cosas que no me cuadraban"

Hace un par de semanas, la propia Alexia Rivas confirmaba en 'Ya es mediodía' que efectivamente, y tal y como una conocida publicación había asegurado, entre ella y Román Mosteiro, el ex de Lara Álvarez , había algo más que amistad .

Ahora Alexia confirma que la relación con este chico está acabada: "Hemos estado quedando más o menos un mes pero había cosas que no me cuadraban". Y es que al parecer, a rey muerto rey puesto, ya que a la colaboradora del 'Fresh' se le ha visto muy bien acompañada por las calles de Madrid por un atractivo joven: "A mi me gusta mucho salir con amigos y conocer gente nueva".