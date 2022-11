El llanto desconsolado de una mujer a la que los okupas han destrozado la casa: “No hay derecho”

“Me han destroza la casa, mira cómo tengo todo…”, es el llanto desconsolado de una mujer a la que le han destrozado la casa “no hay derecho, me han dejado la casa hecha una mierda”. Los inquilinos llevaban meses sin pagar el alquiler y cuando les dijeron que se tenían que ir, se vengaron dejando la casa totalmente destrozada y llena de barro y basur a.

Todavía no han peritado la casa, pero calculan que menos de 30.000€ no les va a costar el arreglo de una casa que les han dejado completamente destrozada. Una cantidad a la que tendrían que sumarle los gastos de la denuncia a unas personas que son insolventes y que no van a pagar nada por los daños ocasionados.