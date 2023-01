Alice Campello, la esposa de Álvaro Morata, sale de la UCI: “Han sido los peores días de mi vida”

“Hola a todos! @alicecampello ya ha salido de la UCI y está en la habitación mucho mejor y recuperándose con Bella. Todavía estoy asimilando todo lo que ha pasado. Gracias Alice por darme una vez más una lección. Eres sin duda una luchadora y un ejemplo para mi. Han sido sin duda los peores días de mi vida, pero soy afortunado de tenerte en ella. Eres lo mejor que me ha pasado y mi vida sin ti no tendría ningún sentido. Gracias a todas las personas que han estado cerca nuestrA, y una vez más gracias a todas las personas de la C.U.N por su delicadeza y trato. Gracias Dra. Muñoz y a todas las personas que trabajan en este hospital. Hay que disfrutar cada momento. Gracias a todos ❤️🙏 @clinicanavarra”, con estas emotivas palabras, el jugador del Atlético de Madrid mostraba su alegría y el miedo que había pasado al ver que su mujer no estaba bien.