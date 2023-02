Alba Carrillo conoce a Joana Sanz , la mujer de Dani Alves , el futbolista brasileño que está preso por haber abusado sexualmente de una mujer en una discoteca en Barcelona . No es que hayan sido amigas, pero las vincula su profesión, el modelaje. Mientras Alba se ha dedicado a la televisión tras su paso por las pasarelas, Joana se ha hecho un nombre en el mundo de la moda tal que su colega la considera "una de las modelos más importantes de España".

En este mal momento que afronta porque su marido está tras las rejas, Alba ha decidido apoyarla a pesar del rifirrafe que las enfrentó hace algunos años: "Yo dije que era sosa porque no respondió a una pregunta y le sentó mal", repasa Alba en esta nueva entrega de No me tires del Carrillo, el formato en el que la colaboradora opina sobre distintos temas para nuestras webs. La respuesta de Joana al calificativo que le puso Alba fue lapidaria: le dijo de todo en un tuit que data del 2017.