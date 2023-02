Alba no está enamorada de Mario: "Todos quieren subirse al carro de la Carrillo, voy a empezar a cobrar"

En un momento concreto de la emisión, la publicista tuvo que hacer un baile con el exparticipante de la quinta edición y esto ya ha dado pie a muchas habladurías. Con el estreno y vuelta de 'Solos', el reality de Mitele Plus, Javi y Mario vuelven a compartir hogar durante un tiempo, pero esta vez entre las 4 paredes del parking de Mediaset.

Durante una prueba, Javi le dice a su amigo Mario que puede ser que Alba Carrillo esté empezando a sentir algo tras su acercamiento en la prueba del debate. Esto, no ha gustado nada a la colaboradora, aprovechando así su espacio en 'No me tires del Carrillo' para ponerle fino y en su sitio.