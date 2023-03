Una noticia alerta sobre la existencia de “contaminantes eternos cancerígenos” en el papel higiénico , pero la cosa no es tan grave como parece. Hablamos con una experta que aclara que esto no supone un peligro para los que lo usen. Tras esto, Joaquín Prat ha hecho una inesperada confesión sobre el uso del papel higiénico.

“Yo, solo con esto, no voy con el culo limpio”, son las palabras con las que el presentador de ‘Ya es mediodía’ sorprende a los colaboradores del programa. Y añade lo siguiente para justificar sus palabras: “Yo no puedo hacer vida si no levo el culito limpio”.