Habla el padre del menor presuntamente agredido por la policía en Vitoria: "Si le pego yo así, me quitan la custodia"

Los agentes, presuntamente, hacía un uso desmedido de su fuerza y propinaban al menor graves golpes que acababan en " fractura de varios huesos de su nariz". Según el menor, cuando les preguntó por qué le pegaban, los agentes se limitaron a contestarle "qué dices chaval, no te estamos pegando, te has caído tú solo ".

"Cuando me llamaron y vi cómo estaba mi hijo se me cayó el alma a los pies, si yo le hago algo así al niño vienen los asuntos sociales, me quitan la custodia y me meten en la cárcel".