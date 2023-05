El cerrajero estafador de Vitoria: 900€ por una cerradura que nunca puso

Nuria , una vecina de Vitoria , se ha puesto en contacto con ‘Ya es mediodía’ para hacer pública la estafa de un falso cerrajero de Vitoria que llegó a cobrarle 900€ por no cambiarle la cerradura de su casa. Una cosa que no es único y que ya han sufrido otros vecinos de la localidad.

Según nos ha explicado Nuria, la víctima de la estafa le pidió que le cambiara la cerradura y no le realizó más preguntas. Cuando les dijeron que el precio de su nueva cerradura era de 900€, le pareció muy caro, pero no conocía las tarifas y pensó que la urgencia también elevaría el precio.

Nuria no contaba con el total del dinero y le tuvo que realizar un Bizum de 300€, un gesto que le hizo contar con el nombre y el teléfono del falso trabajador. Algo muy importante de lo que ha querido advertir la víctima es que hay que prestar atención a los detalles de la factura. Ella no se fijó en la factura no aparecía el NIF de ninguna empresa “te sientes vulnerable, tonta y estúpida”.