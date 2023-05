Ana Rosa: "A partir de septiembre haré mudanza a la tarde, pero no voy a dejar la mañana"

Cuando el programa estaba llegando a su fin y tras despedirse de Ana Terradillos, la presentadora ha mirado a los colaboradores y les ha preguntado en directo: "¿Queréis saber algo? Nos queda un minuto y algo, pero...". Tras esto, Patricia Pardo y los compañeros le responden: "Claro, poquito para la rueda de prensa, no se admitirán preguntas entonces".

Momentos después de la publicación de la nota de prensa de Mediaset España en la que se confirma que Ana Rosa hará las tardes de Telecinco, la presentadora comenta: "Ha salido una información en el diario 'El Mundo', la noticia es totalmente cierta , acaba de salir una nota de prensa de la cadena confirmando que a partir de septiembre haré mudanza a las tardes ". Luego, dando un toque de humor a este cambio, ironiza: "¡Largo me lo fiáis!".

La presentadora quiere dejar claro que este nuevo cambio en el horario no va a impedir que continúe el trabajo que está haciendo: "Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana". Tras confirmar este punto, Ana Rosa bromea con Patricia Pardo y los colaboradores: "O sea, que no os hagáis ilusiones porque voy a seguir dando guerra".