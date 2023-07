Al parecer, cuando Íñigo y su madre vieron entrar a Tamara, ambos se echaron a llorar e Isabel no habría entendido su reacción: "Su cara era de 'estáis haciendo el ridículo". También en la ceremonia, Íñigo le retiró el velo a Tamara, pero se quedó a medias y Chabeli se tuvo que levantar para ayudarles. El momento fue divertido, pero Isabel no participó: "Estaba hierática".

"El colmo fue el discurso del hermano de Tamara", relataba la periodista y transmitía: "Le dijo 'Íñigo, todos hemos hecho de todo, todos tenemos nuestras batallitas, pero una vez que te casas, te casas. Pero no te preocupes que esto pasa en todas las familias y en esta familia no somos de matrimonios de larga duración. A Preysler la pinchaban y no le salía ni bótox".