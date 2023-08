Rodolfo Sancho no está solo: sus compañeros y amigos le mandan todo su apoyo

El actor Rodolfo Sancho no está solo, sus amigos y compañeros de profesión quieren que sepa que cuenta con su apoyo durante el difícil momento que atraviesa en el ámbito personal tras la confesión de asesinato de su hijo Daniel Sancho en Tailandia .

Sus amigos y compañeros de profesión no le dejan solo y no han dudado en pronunciarse ante los medios, y mandarle todo su apoyo. Ramoncín ha sido uno de los actores y artistas que han hablado públicamente de la difícil situación familiar que vive su compañero de profesión Rodolfo Sancho. Con palabras de respeto y admiración hacía el actor, ha mostrado su malestar al respecto y la pena de ver que parece que el caso no va a tener un final feliz.