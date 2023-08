David Bisbal, envuelto en la última polémica viral: Un usuario afirma haber hablado con él "Escúchame, borra eso"

Si en los últimos meses, el artista almeriense ha sido noticia por protagonizar algunas frases que se han hecho virales en redes sociales. Esta vez ha saltado a la actualidad por algo que le ha ocurrido, que seguramente no le ha hecho ninguna gracia .

Después de la supuesta sorpresa del cantante, éste parece que escribe al usuario de 'Twitter' que le ha acusado y le advierte: "Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mi, si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los del metro".