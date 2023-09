Los colaboradores de YEM se confiesan sobre sus parejas: "Mi mujer tenía un culo impresionante"

Este tema para nuestros colaboradores de 'Ya es mediodía', genera sus dudas ya no algunos no están muy de acuerdo. Verónica Dulanto, lanzaba la siguiente pregunta al aire: "¿En qué os fijasteis vosotros cuando conocisteis a vuestras parejas?" esto ha provocado la risa y la picaresca de los colaboradores. Por un lado, Alfonso Egea parecía no estar muy de acuerdo con los resultados de este estudio ya que afirmaba: "Mi mujer tenía un culo impresionante", entre risas no solo ha quedado ahí, aseguraba que su mujer "aún tiene un culo impresionante".