Agustín, amigo de Sara, fallecida tras una lipoescultura: "No fue una negligencia, fue un asesinato"

"Personalmente para mí no ha sido una negligencia, ha sido un asesinato. No solo ha habido un responsable, cuando entras a un quirófano, no solo hay una persona. Hay un anestesista y un equipo de enfermeras que también estaban ahí ese día", asegura. "Cuando a Sara se le traslada al hospital este señor la abandona, la deja allí y se marcha. Su familia está destrozada. Sara era una persona de luz".