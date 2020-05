Alba Carrillo confiesa cómo cambió su vida tras volver de 'Supervivientes': dormía en el suelo y no se calzaba

Tras ver un vídeo de los supervivientes de este año, que ya están a punto de volver a casa, Alba comentó cómo se vive el último día en la isla : “Es una pasada. Pero les estoy viendo con ganas de marcharse y no suele pasar eso”, dice. Afirma que la sensación que ella tuvo en su momento fue muy distinta, una vez que ya te has acostumbrado a las rutinas y a la vida cotidiana en la isla: “ Tienes hasta miedo de volver a la civilización ”.

Participar en ‘Supervivientes’ es una experiencia que cambia la vida a todos los afortunados que tienen esta oportunidad. Carrillo lo define como “algo mágico” y, haciendo referencia a un invitado que contó unos minutos antes cómo afecta el confinamiento a nuestros pies, comentó: “Como decía el podólogo, les va a costar ponerse zapatos. A mí es una de las cosas que más me costó. Te tiras ahí tres meses sin vestirte ni calzarte…”.

Volver a dormir en una cama es otra de las cosas a las que los supervivientes tienen que acostumbrar cuando vuelven a España. “Yo dormía en el suelo. Me cogía un cojín”, cuenta. Pero no solo eso, también se cambió de colchón, para que le recordara más a la isla… pero ahora no puede con él: “Es durísimo”.