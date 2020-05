Las dudas más comunes sobre el uso obligatorio de mascarillas: las multas, las visitas y el coche

El uso de mascarillas es obligatorio en España en todos los lugares públicos donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. La norma se aplica desde este jueves a todas las personas mayores de seis años. Es una medida implantada por el Gobierno para intentar frenar un repunte del coronavirus durante la desescalada. Pero, a raíz de esta nueva directriz, surgen muchas preguntas.

¿Nos van a sancionar si no nos ponemos la mascarilla?

La norma del Gobierno no lo especifica. Lo que Interior pide a las autoridades es que se informe al ciudadano de la obligatoriedad de llevar la mascarilla. En principio, se podrá multar a las personas que no obedezcan a la policía. Dichas multas serían las mismas que ya se aplican en el transporte público a los ciudadanos que no la lleven puesta y que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.