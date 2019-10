GH VIP: Alba Carillo habla de su amor secreto: Javier Hernanz, el exnovio de Mireia Belmonte

"Me volví loca de amor por él"

Sin embargo, Alba asegura no tuvieron una relación verdadera porque él tenía novia y ella estaba a punto de casarse con Feliciano: “Me mandaba a casa cajas de pastelería y, en la tapa, estaba su cara. Yo no sé cómo Feli no se dio cuenta. Cuando me divorcié me volví loca por él, pero yo le decía que tenía que dejar a su novia”, ha confesado.