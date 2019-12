Alba Carrillo cuenta cómo fue su primera cita con Santi Burgoa: “Vino a mi casa a comer una pizza”

"Un hetero en Telecinco, no me lo podía creer"

Así lo ha contado Alba: “Él había hablado de mi relación con Courtois en su programa y Miguel Ángel Nicolás me dijo que estaba en maquillaje. Entonces, le di mi número y le dije: “Para que cotejes bien la información”. Me llamó esa misma tarde y me dijo que si nos veíamos. Le invité a mi casa a comer una pizza, ¡y resulta que era mi vecino! No me lo podía creer. Encima hetero, en Telecinco, que eso es un milagro”, le ha contado a las “pigitanas”.