Alba Carrillo sale feliz de GH VIP 7: “Tengo ganas de casarme otra vez”

Alba Carrillo, la segunda finalista de la séptima edición de GH VIP, ha vuelto a ‘Ya es mediodía’ por Navidad. La colaboradora vuelva a ocupar su silla en la mesa del Fresh, donde todos la esperaban como su ganadora particular. Ha vuelto justo después del último debate , donde pudo saldar algunas cuentas y abrir nuevas brechas también.

“Santi prefiere dar la noticia, no serla”

Lo que más nos interesaba es saber cómo ha sido su esperado reencuentro con Santi y qué tal está su relación. Alba está “muy contenta” con su nuevo amor: “El mensaje que mandó en la casa me pareció alucinante, y fue una manera de hacerlo público, porque ya he visto que, en algunos programas, dijeron que nos conocíamos de dos días. Él prefiere estar en un segundo plano pero, me quiere tanto, que lo hizo. Le gusta más dar la noticia, que ser él la noticia, eso sí”, ha dicho, muy guapa y sonriente.