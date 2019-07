Asraf: “No me gustaría ver a Omar en Cantora”

"Yo mi premio lo tengo en casa"

Sobre los besos que ayer le dio su suegra al exnovio de Isa Pantoja, Asraf ha asegurado que no se siente celoso: “No tengo celos porque yo también me llevo muy bien con ella, me da muchos abrazos. Si me llevara mal, si los tendría, pero no es así”. También ha dicho quél ya se siente premiado: "Él ha ganado el concurso pero quien es afortunado en el juego, no lo es en el amor, y yo mi premio la tengo en casa".