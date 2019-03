Así está su cara: la primera aparición de Asraf tras ser agredido en una discoteca

"He tenido un bajón muy grande. No sólo por la agresión sino porque, encima, estaba en casa viendo las cosas que se estaban diciendo por la televisión y que no eran ciertas. Por ejemplo, las tonterías que dijo Rafa Mora... Sentí mucha impotencia y me sentí mucho peor de lo que estaba. Pero, bueno, ya estoy bien, he vuelto aquí al programa con vosotros, que es lo que más me gusta", ha dicho. Sobre su cicatriz, Isabel Rábago ha dicho que, aunque hoy la lleve maquillada, "impresiona mucho".