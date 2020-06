Carlos Herrera quiere fichar a Belén Esteban: “Creo que arrasaría”

Tras el conflicto con Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban confesó que ha sopesado marcharse de ‘Sálvame’. Se iría a casa, pero luego tendría que trabajar. De hecho, Carlos Herrera había bromeado diciendo que no podía ficharla porque tendría exclusividad pero la propia Belén le decía a través de las cámaras que no la tiene.

Y, aunque no parece que la colaboradora vaya a dejar el programa, lo cierto es que hay ofertas: “Estoy en ello pero todavía a no he hablado con ella. Tengo que hacerlo a través del conducto reglamentario”, ha dicho Herrera en su programa.