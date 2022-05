Rosa Benito, sobre el plantón de Isabel Pantoja a los medios de comunicación: "Tiene unos miedos que no la dejan ser y hacer"

En plató nos preguntamos si la prensa española está acreditada para el concierto . Leticia Requejo asegura que no, “hemos pagado nuestra entrada” . Los medios argentinos tampoco estarán, “solo han acreditado a medios argentinos para que graben las dos primeras canciones. No quiere hacer ningún tipo de entrevista” .

La reportera comenta que los medios argentinos han recalcado que nunca han recibido un trato así por parte de un artista. La colaboradora Rosa Benito considera que "Isabel está viviendo unos momentos super difíciles, pero cada vez que ha ido a Argentina ha sido una persona muy asequible. Ahora tiene unos miedos que no la dejan ser y hacer lo que realmente ha hecho toda su vida, dar entrevistas que no ha dado en España".

Además, Rosa Benito ha querido desmentir que no hubiese fans en la llegada de Isabel Pantoja, “a mi me han mandado fotos”. No solo eso, confirma que el concierto "está a tope".