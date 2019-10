Aparece un cadáver que podría ser el de Juan Carlos Gil, el gallego desaparecido en Madrid

Juan Carlos Gil (47 años) desapareció el pasado 5 de octubre en Madrid sin dejar rastro. No faltaba ropa, ni ningún objeto de valor, ni había hecho movimientos bancarios inusuales, por lo que la familia estaba segura de que no se había marchado voluntariamente. Fueron ellos los que dieron la voz de alarma, pues Juan Carlos les llamaba todos los domingos a Galicia y ese último fin de semana, no lo hizo. Un compañero le había dejado en su portal al salir de trabajar y, desde entonces, nada se sabía. Ahora, ‘Ya es mediodía’ ha dado la noticia sobre la aparición de un cadáver que podría ser el suyo.