Los colaboradores ponen a prueba el nuevo reto íntimo de la soja y comprueban si funciona

Las redes sociales nunca dejarán de sorprendernos con sus retos más locos. Esta vez se ha puesto de moda un nuevo reto avalado científicamente: los huevos en salsa. Dicho así parece un reto de lo más normal pero esconde su truco y es que cuando hablamos de huevos no nos referimos precisamente a los huevos de gallina, si no a los testículos de los hombres. Según un estudio científico, los testículos tienen papilas gustativas que detectan los sabores dulces y, tras bañarlos en salsa, el sabor se puede sentir en la boca.

Por ello, miles de hombres han decidido comprobarlo con este reto que es muy simple y consta de tan solo tres pasos: echar salsa de soja en un bol, bajarse los pantalones y sumergir los testículos en la salsa. En teoría, y según varios usuarios que lo han probado, es real y sus reacciones son de lo más sorprendentes. Los colaboradores del programa también han querido probarlo y contarnos cómo es la experiencia. "Un poquito sí que me lo noto, será que tengo más sensibilidad", ha contado Miguel Ángel Nicolás. Miguel Frigenti, sin embargo, no ha tenido las mismas sensaciones: "Tengo que decir que yo no noto nada".