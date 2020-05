Fallarás echa en cara a Negre no guardar la distancia en la manifestación de Vox: “¿O es que vives con Cristina Seguí?”

Javier Negre asistió el pasado fin de semana a la manifestación encabezada por Vox en la que se alentaba a la gente a acudir en sus vehículos. El colaborador afirma que se siguieron las medidas de seguridad, incluida la distancia. Pero Cristina Fallarás cree que eso no es cierto: “ ¿En ese coche estabas guardando las medidas de seguridad o es que vives con Cristina Seguí? ”, le preguntó, aludiendo a que parecía que estaban muy juntos y no a los dos metros que marca la norma.

Además, la colaboradora dio su punto de vista sobre la celebración de esa concentración en el centro de Madrid cuando aún España sigue inmersa en la crisis del coronavirus: “Lo único que vi en esa manifestación fue a Espinosa de los Monteros celebrando la muerte y a todos vosotros saliendo a la calle a reíros y a celebrar en un ambiente festivo el hecho de que miles de personas hayan muerto”. Y sentenció: “Vuestra celebración me dio una vergüenza que todavía no me he sacado del cuerpo”.