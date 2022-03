Elena Bogush, historiadora rusa: "Hay mucha gente que está envenenada por la propaganda y está acusando a Occidente"

Ella misma ha querido relatar cómo están viviendo bloqueo económico y el cierre de tiendas o restaurantes: "La mayoría de la población ahora está en un estado de negación , no quieren creer los hechos, cerrar McDonald no es una cosa trágica, pero es algo que afecta a los jóvenes". Además, explica que la gente ha aprovechado los últimos días para comprar en las tiendas que habían anunciado que cerraban sus tiendas en Rusia.

"Pienso que todavía mucha gente no asimila este hecho, no saca las conclusiones y hay mucha gente que está envenenada por la propaganda está acusando a Occidente, dicen que no les importan los ciudadanos normales y corrientes, podrían castigar a los oligarcas pero solo nos están castigando a nosotros", relata esta historiadora rusa sobre lo que piensa cierta parte de la población de Rusia y explica el por qué de todo esto.