González Laya, ministra de Exteriores: “España es un lugar seguro para el turismo”

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya , ha intervenido en ‘Ya es mediodía’ poco después de que se conociera la noticia de que, a partir del 1 de julio, España no exigirá que los turistas extranjeros pasen una cuarentena de 14 días cuando vengan de vacaciones .

El turismo es los de los sectores más potentes de Europa y los países están intentando alcanzar un equilibrio entre fomentarlo y, a la vez, evitar contagios y repuntes de coronavirus. Hasta el 1 de julio, los turistas extranjeros que vengan a España deben permanecer 14 días aislados, pero a partir del mes de julio esto ya no será aplicable. La ministra de Exteriores ha explicado por qué ese cambio: “La cuarentena es la medida necesaria para controlar que no importemos casos de COVID-19 mientras en España estemos en confinamiento parcial. Era la medida lógica cuando intentábamos controlar la pandemia. Pero ahora que empezamos a salir del túnel, a partir de julio se abrirán las fronteras gradualmente. Ya no se necesita la cuarentena, pero sí se necesitan medidas de seguridad, que es en lo que estamos trabajando con los socios europeos”, ha explicado González Laya.