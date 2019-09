La custodia de la hija de Dana: su hermano no quiere que se quede con la familia de Sergio

Florín, hermano de Dana, siempre ha sospechado de Sergio. Para él, era “muy raro” que, tras la desaparición de Dana –que, por otro lado, nunca hubiera dejado a su hija, que todavía no cumple ni un año – Sergio actuase como hizo. El ahora detenido recogió unos zapatos en el monte que había dejado detrás de unos matorrales, pintó su casa entera e hizo una hoguera en el patio. Florín siempre ha pensado que Sergio es “peligroso” y por eso está "preocupado" por la custodia de su sobrina.

“La Guardia Civil me dijo que se iba a quedar con los servicios sociales, pero no está con ellos”, ha dicho a ‘Ya es mediodía’, visiblemente preocupado. Florín no quiere que se quede con la familia de Sergio porque piensa que “corre peligro”.