El hombre que se llevó del colegio a una niña que no era su hija: "Noté algo raro, pero hace dos años que no la veo"

Juan Manuel se preocupa por la familia y se disculpa con ellos

“Me llevé una cría que no era mía y me preocupa lo que esa familia pudo sentir", dice Juan Manuel

Juan Manuel acudió al colegio a por su hija pero se llevó a otra niña. Finalmente, la policía resolvió la situación tras ser alertada por la familia de la niña y todos los medios se han hecho eco de esta noticia ya que Juan Manuel no se percató de que no era su hija.

¿Cómo pudo suceder? Juan nos contaba en directo en ‘Ya es mediodía’ que llevaba dos años sin ver apenas a su hija dado que está separado y culpa a su expareja de no cumplir la sentencia judicial que establece que debe recogerla cada miércoles en la escuela para llevarla con su madre a las 19.00 horas.

“Mi error en este caso es no conocer a mi hija porque hace dos años que no la veo porque la madre no me la deja”, se quejaba Juan Manuel, que se declaraba “indignado” con la justicia por permitir esta situación.

Con la sentencia en la mano, Juan Manuel se fue al colegio, llamó al interfono y le dijo a la chica que le atendió que iba a recoger a su hija según lo establecido en la sentencia: “Me dijo ‘ahora mismo le bajo a su hija”.

Sí que es cierto que notó algo raro, pero lo atribuyó al tiempo sin ver a la niña: “Noté algo, vi que tenía el pelito un poco rizado y no le di mucha importancia porque pedí a mi hija y me bajan a esta niña, la miré, la estatura, la edad… hace dos años que no la veo y los críos cambian mucho”.

Es más, en el coche le preguntó por su hermana y la niña interactuó con él: “Me la traje a casa, le di de merendar, estuvimos en el vivero, vio las flores… yo era el hombre más feliz del mundo porque creía tener a mi hija”, narraba.