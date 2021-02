En la imágenes se ve a un rey emérito con buen estado de salud y de esta forma quedarían zanjados los constantes rumores que aseguran que su estado de salud no es bueno. Recordemos que desde el pasado mes de agosto, no habíamos visto ninguna imagen de don Juan Carlos fuera de España.

Carlos Herrera: “Está en un exilio absurdo y encima le quieren matar”

El periodista califica de absurdo el exilio al que está siendo sometido el Borbón “Está en un exilio absurdo y encima le quieren matar”, pero confirma que don Juan Carlos no parece tener prisa por volver ya que allí es muy querido y asegura que está muy bien “le tratan estupendamente” y que si no vuelve podría ser por motivos de seguridad por la actual situación de la pandemia por coronavirus .

En directo, ‘Ya es mediodía’ ha conectado con Abu Dabi para hablar con Alejandro Entrambasaguas , periodista de OK Diario enviado al país para investigar la vida del rey emérito y la persona a la que su majestad le ha confirmado que estaba en perfecto estado de salud. Según ha explicado Entrambasaguas “No era la primera vez que yo hablaba con el rey don Juan Carlos, llevó aquí más de dos meses, he hablado con él en varias ocasiones y siempre le he encontrado en el mismo tono” .

El periodista asegura estar realizando un minucioso trabajo de investigación y aunque, no nos ha dado detalles concretos “El contenido íntegro de mis conversaciones no puedo revelarlo”, asegura que él Rey no está alojado en el hotel dónde todo el mundo piensa, que no sale a ningún sitio y que la excusa de la PC-R era “una manera de declinar muy elegantemente la propuesta de la entrevista que le estábamos haciendo”. El periodista asegura tener mucha información que pronto publicará en su medio de comunicación: “En OK Diario vamos a desvelar que tipo de vida lleva el Rey en Abu Dabi”.