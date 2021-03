Joan Pons, voluntario en los ensayos de la vacuna de Oxford: “Hay un número similar de coágulos en Pfizer”

La polémica ha sacudido a la vacuna de Astrazeneca debido a los casos de coágulos que se han registrado en personas que acababan de recibir la inyección. Hasta que se investigase el asunto y se dirimiese si la vacuna era o no segura, muchos países, incluida España, frenaron la vacunación con Astrazeneca. Pero las autoridades sanitarias ya han hablado: es una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus.

Joan Pons es un voluntario español que participó en los ensayos de la vacuna de Oxford. En su opinión, detener la administración de la vacuna “mata a más personas que ponerla”. Anima a la gente a que no tenga miedo porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y advierte, en base a su experiencia como enfermero: “He visto a mucha gente perder la vida por no ponerse una vacuna”.