Laura Matamoros abre la puerta a una reconciliación con Alba Carrillo

Como ha dicho Alba Carrillo, "en Telecinco sabes cómo entras pero no cómo sales". Antes de la rueda de presentación de GH VIP, la colaboradora se encontró con Laura Matamoros en maquillaje y Jorge Javier Vázquez les dijo a ambas que tenían que "limar asperezas". Alba vio que Laura sonreía y, desde el plató, ha dicho que no se quiere "llevar mal" con alguien que fue su amiga. Ha sido entonces cuando la hija de Kiko Matamoros ha llamado en directo.

En esta llamada, Laura también ha abierto una puerta a la reconciliación. "Cuando nos vimos en maquillaje no hablamos de nada en particular pero creo que si alguna vez tenemos una conversación, lo haremos en privado. Yo iré al plató de 'Ya es mediodía' la semana que viene", ha anunciado y Alba le ha preguntado que si van a poder verse en ese momento. "Yo no soy quién para vetarte en tu programa", le ha contestado en un tono muy tranquilo y Sonsoles Ónega se ha mostrado muy orgullosa de la actitud de las dos.