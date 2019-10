La madre de Alba Carrillo reconoce su error: “La tele no se me da bien”

Después del ataque ansiedad que sufrió en la última gala de GH VIP, Alba Carrillo se está recuperando y abriéndose con sus compañeros. Más tranquila, aclaró por qué no quería hablar con su madre; no era por capricho, sino porque, ha dicho, que su madre, como madre, es muy buena pero que en la tele no le hace ningún bien. “Sólo tenía que decirme que me quiere mucho y dejarse de tanto mensaje encriptado”, se ha quejado.