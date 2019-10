La noche más dura de Alba Carrillo: del enfrentamiento con su grupo y Jorge Javier, a los reproches a su madre

Alba Carrillo discute con Noemí Salazar y Mila Ximénez tras ver un vídeo en directo: "No quiero que me ayudes"

Jorge reprende a la concursante por sus comentarios contra el programa: "Si no estás a gusto, ten la vergüenza de coger la puerta e irte"

Lucía Pariente interviene para animar a su hija pero se topa con sus reproches: "Eso habérmelo dicho el otro día"

La séptima gala de ‘GH VIP 7’ ha estado protagonizada por las lágrimas negras de Alba Carrillo. La concursante se ha salvado de la expulsión contra El Cejas, pero ha vivido una noche de llena de tensión al haber discutido en directo con su grupo. Además, la modelo ha recibido la regañina de Jorge Javier Vázquez por cargar contra el programa y ha llegado a advertir con abandonar el concurso cuando todo iba de mal en peor.

Duros momentos para Alba que no han mejorado ni con la intervención de su madre: Lucía habla con su hija pero lo único que encuentra son reproches.

Alba discute con Noemí Salazar y Mila Ximénez

Lo cierto es que Alba lleva varios días de capa caída en la casa. Sus compañeras eran conscientes del desgaste de la modelo y opinaban que, de salvarse esta semana, Alba debía remontar y salir del bucle negativo en el que se había metido. Estas palabras no sentaban nada bien a la concursante quien, tras visionar el vídeo en directo, estallaba contra Noemí y, más concretamente, contra Mila Ximénez: "No quiero me que ayudes".

La gran reprimenda de Jorge Javier Vázquez

Muy enfadada, Alba abandonaba el salón y se iba a llorar sola al baño. Allí, Jorge intentaba hablar con ella pero los argumentos de la concursante encendían al presentador: “Me sorprende que haya psicólogos y psiquiatras que no vean lo que me pasa, la manera no es apretar”, decía Alba despertando la indignación de Jorge.

"No se puede echar mierda contra la gente que hace este programa, si no estás a gusto, ten la vergüenza de coger la puerta e irte. Pensaba que te conocía, que había superado la rabia que me provocaban alguno de tus comportamientos, pero la realidad supera a lo que esperaba", respondía él muy enfadado.

Los reproches de Alba a su madre

Y con este sentimiento del mundo en su contra, Alba se iba a la sala de expulsiones para escuchar el veredicto de la audiencia, que finalmente decidía salvarla. Pero la concursante no se tomaba muy bien la noticia y su madre entraba en directo para intentar animarla.

Sorprendentemente, Alba reconocía que no quería escuchar a Lucía y criticaba los 'mensajes en clave' que Pariente le envió la semana pasada: “Eso tenías que habérmelo dicho el otro día”.

La silenciosa vuelta a la casa de Alba

Un rato después (y tras pasar unos momentos a solas) Alba decía querer abandonar el programa, aunque finalmente recapacitaba de su decisión. En su vuelta al salón, la tensión hacía que ninguno de sus compañeros se levantase para recibirla y esto provocaba más angustia en la concursante.

Tras esto, Jorge la llamaba al confesionario e intentaba derribar el muro que Alba había levantado entre sus compañeros y ella: “Tienes que poner de tu parte”, le recomendaba él. Además, el presentador hacía las paces con la concursante y la animaba a sacar la guerrera que lleva dentro: “La audiencia te ha dado la oportunidad de empezar de nuevo, yo sigo confiando en ti”.

Los nominados de esta semana