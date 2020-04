Martínez-Almeida ante los halagos de la oposición: "La receta es que la lealtad tiene que ir en las dos direcciones"

“Poco tengo que ver con Kennedy”, decía él sonriendo: “Los elogios sientan bien, pero lo que no deben hacer es distraer, no debe distraer al alcalde, a los sanitarios, policías, cajeros de supermercado… tenemos que seguir cumpliendo con nuestros deberes y nuestras responsabilidades”.

Se ha creado un clima político sin estridencias y la presentadora le pedía la ‘receta’: “La receta es que la lealtad tiene que ir en las dos direcciones, entendimos que de esto no salíamos sin la oposición, la oposición entendió que no era una cuestión esa sacar rédito sino de ayudar y es el clima que se ha instalado”.

No esperan que no les hagan críticas pero sí “una lealtad crítica” porque les aportan “perspectivas” y “puntos de vista” que ellos no tienen: “La clave ha estado en que desde el Gobierno entendimos el papel del a oposición y desde la oposición entendieron que tenían que apoyarnos con un apoyo crítico, haciendo propuestas”.