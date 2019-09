El tío del joven muerto tras el partido de España: “Se fue al estadio y nos lo devolvieron en una caja”

“Nos ha quitado a la alegría de la casa”

“A él le dieron unas entradas y se fue al estadio con su padre y su hermano y nos lo devolvieron en una caja. En la segunda parte se despistó de su padre y debió salirse del estadio. Quiso volver a entrar, pero no llevaba la entrada y no le dejaron pasar. Entonces comenzó un forcejeo con los vigilantes, que no debieron de ver bien que era un chico especial. Era un niño con un cuerpo de hombre de 30 años", ha dicho, con el “corazón totalmente roto” por haber perdido a un “niño cariñoso” que le hacía “la vida mejor”.