Javier Negre dice que sufre censura y Javier Ruiz le responde: “Si es así, están haciendo un pésimo trabajo”

La mesa de debate de ‘Ya es mediodía’ ha discutido sobre los perfiles falsos en las redes sociales que han dado masivos ‘likes’ (me gustas) a las cuentas del Gobierno. Javier Negre cree que el Ejecutivo no es una víctima, aunque afirma que no tiene “confirmación oficial de que el Gobierno esté pagando esa campaña”. Los otros dos colaboradores presentes, Marta Nebot y Javier Ruiz, no creen que sea cosa del Ejecutivo. “Hay ocasiones en que se crean perfiles y se denuncian perfiles para echar basura sobre otra persona”, dice el Ruiz, que pide esperar que acabe la investigación “no sea que esto lo haya creado la ultraderecha para dar sensación de que es la izquierda”.