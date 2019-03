Los padres de un niño con el síndrome de Duchenne, desesperados: "En Navarra no quieren darnos la medicación"

Enrique y Mayra son los padres de Izan, un niño que nació con el síndrome de Duchenne . Esta enfermedad provoca la debilidad de sus músculos y le da una corta esperanza de vida: en unos años, sólo podrá moverse en silla de ruedas y, como mucho, podría vivir hasta los 30. Su familia no entiende por qué las autoridades de Navarra no quieren darles la medicación experimental que sus médicos les han recomendado para, al menos, retrarasar los síntomas del pequeño.

La madre de Izan ha explicado en 'Ya es mediodía' que, ,muy probablemente, su hijo, que ahora tiene 6 años, se quede "en silla de ruedas" cuando cumpla los 12. Sus médicos les recomendaron una medicación que podría retatrasar su inmovilidad - la enfermedad que tiene convierte sus músculos en grasa y no, poco a poco, no puede soportar su propio peso- pero el consejero y la presidencia de Navarra le niegan sus suministro por los "posibles efectos secundarios".

El medicamento se dispensa en otras comunidades de España

Para Enrique y Mayra lo más doloroso de todo es que es un tratamiento que sí se dispensa en 14 comunidades autónomas de España, pero en Pamplona, no. "Nos dicen que es un ensayo clínico y que no saben qué efectos secundarios puede tener", han explicado, pero ellos se han puesto en contacto con los padres de los 36 niños que están bajo sus efectos y que "funciona": "No tan bien como se esperaba, pero sí que ayuda", ha dicho la madre de Izan.