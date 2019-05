Padre de un alumno de Patricia, madre detenida: “El feminismo no mata pero nos ha llevado a esto”

‘Ya es mediodía’ ha hablado con el padre de uno de los alumnos de Patricia, la segunda madre de Infancia Libre que ha sido detenida por, presuntamente, secuestrar a su hija en su casa de la Sierra de Madrid. Aunque la niña no estaba escolarizada ella sí era profesora y el padre de uno de sus alumnos se ha quejado de lo siguiente:siempre hablando en femenino. Todo esto tiene que ver con elque está surgiendo y que está politizando las escuelas. El feminismo no mata, pero nos ha llevado a cosas como éstas”, ha dicho, refiriéndose al secuestro. Sonsoles Ónega le ha pedido que no relaciones unas cosas con otras.