El bailarín aseguraba no tener noticia al respecto, pero según ha ido asimilando la información, ha ido variando su defensa “Quien no tiene nada que esconder, tranquilo tiene que estar. Hay que ver por otros lados y saber por dónde está la maldad y las ganas de hacer daño, pero yo estoy muy tranquilo como me ves, durante un año he sacado mi carrera hacia delante y hacer cómo que no pasaba nada cuando la gente tiene sus prejuicios con esas cosas… Lo que quieren hacer es como matarme, hay detrás unas cosas de celos y envidias muy feas que no sé por qué…”.