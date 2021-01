Durante su intervención en ‘Ya es mediodía’ , para tratar el recurso presentado por el Ministerio de Sanidad contra su decisión de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas en la Comunidad de Castilla y León , el presidente de la misma, Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado su intención de solicitar al Gobierno la modificación del estado de alarma para poder establecer un confinamiento domiciliario, una medida que no ha podido confirmar que fuera a ser apoyada por su propio partido en el Congreso.

Unas horas antes de que el Tribunal Supremo se posicione sobre las medidas cautelares establecidas sobre su adelanto del toque de queda a las 20:00 horas en toda la comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de Castilla y León, ha explicado la necesidad de ampliar los límites del estado de alarma “La realidad ha superado el estado de alarma… La incidencia se ha multiplicado por cinco y la medida era necesaria… Es una medida eficaz, positiva y hasta el propio Gobierno asegura que se va a estudiar” , al mismo tiempo que no garantiza que vaya a contar con el apoyo de su partido.

Rodolfo Irago ha querido saber si Castilla y León iba a pedir al Gobierno la posibilidad de decretar los confinamientos domiciliarios y él ha tenido claro que “una herramienta jurídica intermedia es necesaria” y que ante la “Actitud del Gobierno de derivar en las comunidades autónomas toda la responsabilidad de lucha contra la pandemia, debemos tener más instrumento para actuar”. Con una respuesta claramente afirmativa, el periodista ha querido saber si esa solicitud contaría con el apoyo de su partido y Mañueco no ha podido confirmarlo: “No soy yo el líder del Partido Popular… El partido siempre ha estado a la altura de los intereses de los españoles y siempre estará con lo mejor… Se puede negociar, hay diferentes fórmulas, pero quién tiene ahora la responsabilidad de gobernar no es el PP”.